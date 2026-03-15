Волонтер российского рехаба отправился в колонию за жестокое избиение пациента

В Дагестане вынесли приговор 34-летнему волонтеру рехаба, который жестоко избил пациента, и тот в итоге не выжил. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел в январе прошлого года в центре «Аманат» в городе Каспийске. По данным следствия, волонтер связал одного из пациентов, который нуждался в медицинской помощи, наволочками. После этого сотрудник избил его ногами, нанося удары в разные части тела.

Свои действия волонтер объяснил тем, что пытался пресечь агрессивное поведение пациента. После полученных побоев пострадавший не выжил. В суде подсудимый признал вину, но заявил, что желал, чтобы так получилось.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 127 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ. Волонтеру назначили наказание в виде семи лет и четырех месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также с него взыскали 2 млн рублей компенсации морального вреда.

