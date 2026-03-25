Гуф прекратил отношения с рехабом после кончины человека

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что прекратил любые отношения с кемеровским реабилитационным центром «Свобода».

Гуф принял решение в связи с новостями о кончине человека в этой клинике. Известно, что полиция задержала главврача и директора клиники реабилитации.

Глава сети «Свобода» Антон Соколов (признан в РФ иностранным агентом) в беседе с Telegram-каналом Mash заявил, что рехаб не несет ответственность за кончину мужчины. По его словам, у человека произошел сердечный приступ на фоне алкоголизма.

По данным следствия, сотрудники рехаба вкалывали людям психотропные вещества. Гуф матом заявил, что был шокирован подобными новостями.

26 февраля Гуфу вынесли приговор по делу о драке в бане. Несмотря на просьбу потерпевшего прекратить дело, рэпера приговорили к одному году лишения свободы условно. На решающем заседании стороны примирились, а исполнитель, взяв последнее слово, раскаялся в содеянном.

В октябре 2024 года следствие утверждало, что Гуф совершил кражу iPhone у представителя Росгвардии, который прибыл для урегулирования беспорядков, но в результате вступил в ссору с артистом. В ходе инцидента рэпер также нанес ему два удара по лицу.

