Предвестника катаклизмов выбросило на берега Вьетнама

В провинции Ламдонг во Вьетнаме на берегу моря обнаружили четырехметрового сельдяного короля — редкую глубоководную рыбу, которую считают предвестником катаклизмов. Об этом сообщает Vietnam.vn.

В публикации отмечается, что серебристую рыбу с красным плавником обнаружили на берегу в районе Динь-тхай-тхим 22 марта.

По данным издания, сельдяной король привлек большое внимание местных жителей и туристов. Данная рыба живет на большой глубине, поэтому их очень редко видят вблизи суши.

Сельдяной король — одна из самых необычных рыб Мирового океана: у него длинное змеевидное тело, которое может достигать 11 метров. Встречаются неподтвержденные сообщения об особях до 15 метров. Большую часть жизни эти рыбы проводят на глубинах более 900 метров.

В октябре в филиппинской провинции Восточный Миндоро на берег выбросило сельдяного короля.

Еще одного предвестника катаклизмов поймали в июле 2025 года у берегов Шри-Ланки. Рыба была длиной 2,58 метра.

