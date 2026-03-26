В Госдуме предложили добавить послеродовую реабилитацию в ОМС

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила добавить программы послеродовой реабилитации женщин в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), передает РИА Новости.

В обращении на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко предлагается включить туда в том числе наблюдение у гинеколога, терапевта и эндокринолога, физиотерапевтические процедуры и психологическую поддержку, которая снизит риски развития у россиянок послеродовой депрессии. Также молодую мать нужно бесплатно обеспечить комплексом витаминов и минералов и предоставить ей возможность эстетического восстановления в случае доказанной эффективности и безопасности.

По словам Лантратовой, она получает обращения россиянок, откладывающих материнство из-за неуверенности в своем здоровье и способности к восстановлению. Депутат отметила, что стоимость программ реабилитации женщин может составить 200 тыс. руб.

До этого стало известно, что беременные и роженицы в России с 2026 года получат дополнительное медицинское сопровождение — две консультации психолога во время беременности и послеродовой патронаж. Приказ Минздрава также устанавливает послеродовой патронаж на дому в течение 14 дней после выписки из роддома, если женщина не посещала женскую консультацию.

