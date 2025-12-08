На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как привлечь к ответственности курящих соседей

Юрист Георгиева: курящего на балконе соседа нужно фиксировать на фото и видео
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Согласно Конституции России каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, поэтому с курящими на балконе соседями, доставляющими окружающим дискомфорт, можно бороться. Об этом RT рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

По словам специалиста, если человек понимает, из-за кого именно в его квартире появляется запах табачного дыма, в первую очередь ему нужно поговорить с этим соседом. Однако если диалог не принес желаемого результата, следует зафиксировать регулярно курящего жителя дома на фото и видео.

«После обратиться в полицию, которая вправе выписать административный штраф. Штраф небольшой — от 500 до 1500 рублей. Но факт этого штрафа также будет последующим доказательством», — объяснила юрист.

Помимо этого, можно направить обращение в специализированную организацию, которая сделает забор воздуха. Эксперт напомнила, что после этого человек имеет право обратиться в суд, призвав курящего соседа в качестве ответчика.

Врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого предупредил, что пассивное курение, то есть нахождение рядом с курящим человеком, фактически равносильно активному, поскольку наносит серьезный вред здоровью. По его словам, постоянное вдыхание табачного дыма грозит развитием онкозаболеваний.

Ранее онколог назвал привычку, которая в пять раз повышает риск развития рака.

