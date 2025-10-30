На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стрельба произошла в военкомате в Полтавской области

УНИАН: в военкомате в Кременчуге Полтавской области произошла стрельба
РИА «Новости»

В военкомате (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), расположенном в городе Кременчуг Полтавской области, произошла стрельба, в результате чего пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское агентство УНИАН.

«В ТЦК в Кременчуге произошла стрельба, сообщают о двух раненых», — сказано в публикации.

Других подробностей не приводится.

30 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что драка между жителями и сотрудниками территориального центра комплектования произошла на рынке в Одессе. По информации журналистов, в ходе потасовки жители города перевернули служебный автомобиль ТЦК. После этого разъяренная толпа прогнала представителей военкомата с территории рынка.

17 октября стало известно, что в Одесской области водитель грузового автомобиля наехал на двух сотрудников ТЦК у передвижного блокпоста. По данным Нацполиции региона, 63-летний водитель якобы не заметил стоявших возле блокпоста военнослужащих.

Ранее на Украине военком назвал работников ТЦК «людоловами».

Новости Украины
