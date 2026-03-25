Впервые после слухов о ДТП Адам Кадыров появился на совещании в Чечне

Кадыров опубликовал видео, где впервые после слухов о ДТП выступает его сын Адам

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с совещания, на котором впервые после слухов о ДТП появился его сын Адам.

Глава региона сообщил, что обсудил с командирами силовых подразделений республики вопросы проведения СВО и обеспечения безопасности. На совещании доклад о деятельности чеченского Совбеза представил его руководитель Адам Кадыров.

На видео молодой человек рассказал, что власти не допустили роста цен на социально значимые продукты питания во время священного месяца Рамадан, работают с молодежью в рамках профилактики терроризма и экстремизма и пресекают угрозы со стороны украинских диверсионных групп.

16 января анонимные Telegram-каналы Чечни написали, что Адам Кадыров якобы попал в аварию в Грозном. По их информации, его госпитализировали и перевезли в Москву. Сообщалось, что вместе с молодым человеком в машине находился российский чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) чеченского происхождения Хамзат Чимаев, который получил серьезные травмы.

После этого глава Чечни опубликовал видео с совещания с главами силовых структур под руководством своего сына. На нем Кадырову-младшему вручили медаль за работу по «организации охраны и обеспечении безопасности» Запорожской АЭС. Однако Telegram-канал «Осторожно, новости!» утверждал, что эта запись была смонтирована.

Ранее боец UFC Чимаев выложил черно-белое фото с Адамом Кадыровым.

 
