В Петербурге принудительно госпитализировали больного туберкулезом

Жителя Фрунзенского района Санкт-Петербурга, страдающего заразной формой туберкулеза, принудительно отправили на лечение. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

«Проверка установила, что петербуржец не посещал диспансер и не проходил лечение, в связи с чем представлял опасность для здоровья окружающих», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о госпитализации мужчины. В данный момент пациент проходит лечение в специализированном медучреждении, уточнили в ведомстве.

До этого врач-пульмонолог АО «Медицина» Ольга Цагараева отметила, что обычный кашель, продолжающийся более трех недель, а также субфебрильная температура (до 37,1 — 38°C) без явных признаков простуды могут указывать на туберкулез.

Врач подчеркнула, что теоретически заражение туберкулезом в общественном транспорте возможно, но вероятность для здорового человека крайне мала. Именно близкое окружение, о котором пациент не подозревал, чаще всего становится источником инфекции, подчеркнула она.

Ранее российские ученые нашли вирус, который будет бороться с туберкулезом.

 
«Моя бирочка»: безобидные танцы или почти инцест? Что скрывается за новым трендом в соцсетях
