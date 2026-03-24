Врач перечислила симптомы туберкулеза, которые часто игнорируют

Врач Цагараева: обычный кашель может быть симптомом туберкулеза
Обычный кашель, продолжающийся более трех недель, а также субфебрильная температура (до 37,1 — 38°C) без явных признаков простуды могут указывать на туберкулез. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

«Потливость может быть тревожным симптомом. Особенно ночная, когда приходится менять белье или просыпаться мокрым. Далее — снижение веса и аппетита. Радуются похудению без диет, а это тяжелая интоксикация организма. Также одни из признаков — слабость, быстрая утомляемость», — рассказала специалист.

По ее словам, туберкулез может существовать в скрытой форме длительное время, однако сильный стресс, диабет, ВИЧ или истощение могут активировать процесс.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Ранее российские ученые нашли вирус, который будет бороться с туберкулезом.

 
