Врач раскрыла, можно ли подхватить туберкулез в общественном транспорте

Врач Цагараева: вероятность заражения туберкулезом в метро мала
Теоретически заражение туберкулезом в общественном транспорте возможно, но вероятность для здорового человека крайне мала. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева. Для инфицирования, по ее словам, нужен длительный контакт с носителем инфекции, а поездка в метро или автобусе занимает непродолжительное время.

«Реальная угроза скрыта там, где люди находятся часами, днями и неделями: места лишения свободы, общежития, ночлежки, некоторые производственные коллективы и, к сожалению, внутри семьи. Если дома кто-то кашляет месяцами, не обращаясь к врачу, риск для родных максимальный», — пояснила врач.

Именно близкое окружение, о котором пациент не подозревал, чаще всего становится источником инфекции, подчеркнула она.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают антибиотики нового типа для лечения туберкулеза.

 
