Российские ученые нашли вирус, который будет бороться с туберкулезом

Фтизиатр Абрамченко: в России создан микобактериофаг для лечения туберкулеза
Литусов Н.В. Уч. пособие «Микобактерии туберкулеза»/МФТИ

Сегодня туберкулез лечится антибиотиками, однако не всегда они способны убить палочки Коха, которые быстро вырабатывают устойчивость к лекарствам. Поэтому ученые ищут новые методы борьбы с бактериями, например, в России для этого изучают специальные вирусы, рассказала «Газете.Ru» врач-фтизиатр, ассистент кафедры фтизиатрии Пироговского Университета Анна Абрамченко.

Сейчас в мире разрабатывается более 40 соединений, которые находятся на разных фазах клинических исследований и потенциально могут стать препаратами для борьбы с туберкулезом.

«На базе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России на сегодняшний день успешно разрабатывается липосомальный микобактериофаг, который увеличивает эффективность уничтожения микобактерий независимо от их устойчивости к противотуберкулезным препаратам. Учеными доказана эффективность липосомального препарата на модели туберкулезной инфекции у мышей», — рассказала Абрамченко.

Однако, как отметил фармаколог, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков, бактериофаги пока не могут быть использованы на практике.

«Изучение бактериофагов ведется уже более 100 лет, с момента их открытия в начале XX века. Сегодня интерес к бактериофагам в терапии туберкулеза растет — проводятся международные и российские исследования, изучаются микобактериофаги и их активность против возбудителя. Однако на сегодняшний день это остается исследовательским направлением, так как фаготерапия не входит в клинические рекомендации, а большинство данных ограничено лабораторными и ранними экспериментальными работами», — объяснил Быков.

