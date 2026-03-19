Путин подписал указ о награждении орденами победителей Паралимпиады

Путин наградил паралимпийцев за победы на Играх в Италии

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы российских спортсменов, которые завоевали золотые медали зимних Паралимпийских игр — 2026 в Италии.

Орденом Дружбы «за высокие спортивные достижения, волю к победе», целеустремленность и стойкость, проявленные на Паралимпиаде, были награждены Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Сергей Синякин.

Наград также удостоены тренеры сборной команды страны.

В составе российской команды на Паралимпиаде 2026 года выступили шесть человек, которые завоевали в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов: по количеству золотых медалей Россия обогнала хозяев, Австрию, Украину, Канаду, Францию и десятки других стран, выступавших в полном составе.

Три награды высшей пробы атлеты выиграли в последний день, 15 марта: сначала свое второе золото завоевал лыжник Иван Голубков, следом третью золотую награду выиграла лыжница Анастасия Багиян, а потом паралимпийским чемпионом стал Алексей Бугаев, который на этих играх также стал двукратным бронзовым призером.

Ранее Путин заявил, что российские паралимпийцы совершили подвиг.