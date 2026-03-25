Самолет A-320 аварийно сел в аэропроту Шереметьево

Самолет Airbus, летевший из Челябинска, экстренно приземлился в Шереметьево
В аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Airbus, выполняющий рейс из Челябинска в Баку. Причиной экстренного приземления стала неисправность левого двигателя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

«Борт A-320 из Челябинска штатно приземлился в «Шереметьево». Предварительная причина аварийной посадки — помпаж левого двигателя», — рассказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что самолет запросил посадку в столичном аэропорту.

На днях командир воздушного судна рейса SU1854 Москва — Баку принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за столкновения лайнера с птицей после взлета. В целях соблюдения максимально допустимого посадочного веса самолет вырабатывал топливо, оставаясь в зоне ожидания, а затем штатно выполнил посадку, отмечал авиаперевозчик.

Ранее рейс Хургада — Санкт-Петербург экстренно сел в Хельсинки из-за угрозы атаки БПЛА.

 
