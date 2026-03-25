СМИ: самолет Airbus готовится к экстренной посадке в Шереметьево

«112»: в Шереметьево из-за проблем с двигателем готовится к посадке Airbus

Самолет Airbus приготовился к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной информации у лайнера произошел помпаж одного из двигателей. Самолет должен приземлиться в ближайшие минуты.

На днях командир воздушного судна рейса SU1854 Москва - Баку принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за столкновения лайнера с птицей после взлета. В целях соблюдения максимально допустимого посадочного веса самолет вырабатывал топливо, оставаясь в зоне ожидания, а затем штатно выполнил посадку, отмечал авиаперевозчик.

16 марта в аэропорту Пулково благополучно приземлился самолет с 88 пассажирами на борту, который до этого готовился к аварийной посадке. Как писал Telegram-канал РЕН ТВ, судно выполняло рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск. По предварительным данным, у самолета не выпустилась стойка шасси.

Ранее рейс Хургада — Санкт-Петербург экстренно сел в Хельсинки из-за угрозы атаки БПЛА.