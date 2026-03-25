В Кронштадте при атаке БПЛА повреждены несколько жилых домов и почти 20 авто

В Кронштадте при атаке беспилотников повреждены 80 окон и 18 автомобилей
В Кронштадте в результате ночной атаки беспилотников повреждены около 80 оконных рам и 18 автомобилей. Об этом сообщил глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, его слова приводит администрация района в Telegram-канале.

Атака была отражена в 6:15 мск. В результате инцидента несколько жилых домов получили повреждения, никто не пострадал.

«Ущерб ограничился незначительными разрушениями оконных проемов, разбитыми стеклами и повреждением примерно 16-18 автомобилей», — сказал Кононов, отметив, что в данный момент власти подсчитывают ущерб.

В 50 метрах от места происшествия организован пункт обогрева с горячим питанием, ведется работа по устранению последствий.

Жилищное агентство Кронштадтского района занимается ликвидацией последствий атаки БПЛА, идет регистрация жителей, вся необходимая помощь уже оказывается.

Утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО сбили 56 украинских беспилотников за время воздушной опасности.

Ранее в Эстонии беспилотник врезался в трубу электростанции.

 
