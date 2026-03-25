Сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины рассказал о своем шоке

Сын жертвы взрыва в Севастополе заявил о шоке от произошедшего

Иван — сын многодетной женщины, ставшей жертвой разрушительного взрыва в Севастополе, назвал произошедшее шоком. Его слова приводит РИА Новости.

«Я понятия не имею, что там случилось. Идет следствие. Для меня самого это стало шоком», — сказал он.

Сам Иван проживает с семьей по другому адресу. Его брат по-прежнему числится в списке пропавших.

По данным МЧС, в доме №14 выгорели 10 квартир, разрушены внутренние перекрытия и конструкции между первым и третьим этажами. На данный момент причина взрыва неизвестна, детали произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

Взрыв произошел около 23:50 23 марта 2026 года в квартире на первом этаже дома на улице Павла Корчагина. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Известно также, что повреждения получили автомобили, припаркованные во дворе.

Ранее сообщалось, что в Севастополе после взрыва в доме ищут кота Зевса.