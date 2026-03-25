Захарова назвала число жертв атак ВСУ за неделю

За неделю от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали более 133 человек, 14 человек погибли. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«За минувшую неделю жертвами поощряемого Западом террора ВСУ стали более 133 человек, в том числе 10 детей. 14 человек погибли», — сказала дипломат.

25 марта губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Хомутовском районе в результате атак украинских беспилотников погиб один человек, пострадали 14 человек. По его словам, удары были нанесены по предприятию ООО «Велес-агро» в селе Гламаздино. Чиновник уточнил, что все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу.

Прошедшей ночью ВСУ атаковали Россию почти 400 беспилотниками. 113 дронов сбили над Брянской областью, еще около 60 — над Ленинградской. Одновременно с этим украинские военные также нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородской области: 450 тыс. жителей региона остались без электричества, у многих возникли проблемы с подачей воды и тепла. За последнюю неделю это уже третья массирования атака.

