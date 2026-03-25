Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Захарова назвала число жертв атак ВСУ за неделю

Захарова: за неделю от атак ВСУ пострадали 133 человека, 14 граждан погибли
Evgenia Novozhenina/Reuters

За неделю от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали более 133 человек, 14 человек погибли. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«За минувшую неделю жертвами поощряемого Западом террора ВСУ стали более 133 человек, в том числе 10 детей. 14 человек погибли», — сказала дипломат.

25 марта губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Хомутовском районе в результате атак украинских беспилотников погиб один человек, пострадали 14 человек. По его словам, удары были нанесены по предприятию ООО «Велес-агро» в селе Гламаздино. Чиновник уточнил, что все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу.

Прошедшей ночью ВСУ атаковали Россию почти 400 беспилотниками. 113 дронов сбили над Брянской областью, еще около 60 — над Ленинградской. Одновременно с этим украинские военные также нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородской области: 450 тыс. жителей региона остались без электричества, у многих возникли проблемы с подачей воды и тепла. За последнюю неделю это уже третья массирования атака.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!