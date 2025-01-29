В Госдуме рассказали, как остановить атаки украинских дронов на Россию

Депутат Соболев: для прекращения атак дронов ВСУ по России нужно двигать фронт

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил в беседе с News.ru, что для прекращения атак украинских беспилотников по территории РФ необходимо отодвинуть фронт до западной границы Украины.

«Чтобы дроны не летали, нужно двигать фронт... Нужно быстрее отодвигать границу и остановиться только на западной границе Украины», — сказал член комитета Госдумы по обороне.

Также необходимо перекрыть маршруты, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) обеспечивают свои войска боеприпасами, дронами, техникой, отметил Соболев. Еще одной мерой, которая поможет прекратить атаки украинских дронов по РФ, является усиление средств противовоздушной обороны малой дальности, считает депутат.

По его словам, выполнение целей специальной военной операции остановит обстрелы. Еще лучше, если удастся создать союзное государство в составе России, Украины и Белоруссии, добавил парламентарий.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине закончатся всего за месяц-полтора, если Запад перестанет поставлять оружие Украине. Он отметил, что если у западных спонсоров Украины есть желание добиться мира, то путь к этому очень простой.

Ранее сообщалось, что ВСУ используют дроны для дистанционного минирования.