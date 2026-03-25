Губернатор назвал число пострадавших от удара ВСУ в Курской области

Хинштейн: в Курской области от атак ВСУ погиб мужчина, 14 человек ранены
В Хомутовском районе Курской области в результате атак украинских беспилотников погиб один человек, пострадали 14 человек. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Александр Хинштейн.

Удар пришелся по предприятию ООО «Велес-агро» в селе Гламаздино. Чиновник уточнил, что все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу.

Удар беспилотника также уничтожил автомобиль в Гламаздино и дом в селе Песчаное Беловского района.

В общей сложности в течение суток над Курской областью были сбиты 30 беспилотников различного типа, три раза украинские военные применили артиллерию по отселенным районам региона. Четыре раза дроны атаковали область с помощью взрывных устройств, рассказал Хинштейн.

Как сообщили в Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в ночь на 25 марта уничтожили над регионами России, в том числе над Курской областью, 389 украинских беспилотников.

Накануне Хинштейн сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды нанесли удары по предприятию АПК «Велес-агро» в Хомутовском районе Курской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины.

 
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
