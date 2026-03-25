Российские ПВО уничтожили более 10 беспилотников, летевших на Москву

Собянин: число беспилотников, летевших в сторону Москвы, увеличилось до 11
Силы противовоздушной обороны днем 25 марта сбили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил в MAX мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву», — написал чиновник.

Ранее мэр сообщил о трех дронах.

Ночью Собянин сообщал, что российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат, летевший на столицу.

Таким образом, в течение суток на подлете к Москве сбили 11 украинских беспилотников.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 марта уничтожили над регионами России, в том числе над Москвой и Московской области, 389 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины.

 
