Российские ПВО уничтожили более 10 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны днем 25 марта сбили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил в MAX мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.
Информации о возможных пострадавших не приводится.
«Сбит один беспилотник, летевший на Москву», — написал чиновник.
Ранее мэр сообщил о трех дронах.
Ночью Собянин сообщал, что российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат, летевший на столицу.
Таким образом, в течение суток на подлете к Москве сбили 11 украинских беспилотников.
В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 марта уничтожили над регионами России, в том числе над Москвой и Московской области, 389 украинских беспилотников.
Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины.