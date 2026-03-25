Российские военные сбили беспилотники, летевшие в сторону Москвы

Собянин: сбиты три беспилотника, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в MAX мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 марта уничтожили над регионами России, в том числе над Москвой и Московской области, 389 украинских беспилотников.

Собянин ночью сообщал, что российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат, летевший на столицу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины.

 
