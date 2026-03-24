ВСУ дважды нанесли удары по предприятию в Курской области

Хинштейн: 13 человек пострадали при ударах по предприятию в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды нанесли удары по предприятию АПК «Велес-агро» в Хомутовском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, враг с помощью FPV-дрона ударил по «Велес-агро». В результате атаки не выжил 55-летний водитель предприятия, еще шесть человек получили ранения.

«Но нацистам мало: в течение часа по территории «Велес-агро» был нанесен повторный удар. В результате атаки пострадали еще семь человек», — написал чиновник.

Он уточнил, что два человека находятся в тяжелом состоянии, еще 11 получили ранения средней тяжести. Пострадавших доставляют в центр сочетанной травмы областной клинической больницы, добавил губернатор.

11 марта иностранный волонтер не выжил при атаке беспилотника квадрокоптерного типа ВСУ. Хинштейн рассказал, что инцидент произошел ночью на автодороге Дьяконово — Суджа. В результате атаки дрона на автомобиль множественные ранения получил 40-летний водитель — волонтер, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис.

Ранее в МИД России заявили, что стратегия ВСУ говорит о настрое на эскалацию конфликта.

 
