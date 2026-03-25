Российский бизнес Меладзе в 2025 году принес ему рекордную прибыль с начала СВО

Бизнес певца Валерия Меладзе, уехавшего после начала специальной военной операции (СВО), продолжает процветать в России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты получили отчеты компании семьи Меладзе за 2025 год и выяснили, что с начала СВО они получили рекордную прибыль. Согласно документации, за прошлый год Меладзе и его сестра Лиана заработали на совместной бизнесе — ООО «Вантаж» — 16 млн рублей чистой прибыли. Ежегодная выручка компании ранее составляла не более 15 млн рублей. Известно, что ООО «Вантаж» принадлежит одноименный трехэтажный торговый центр в Восточном Бирюлеве.

По информации SHOT, в 2025 году Меладзе также начал заниматься арендой недвижимости в России. Одновременно с этим артист гастролирует по миру с концертами. Например, сейчас он находится в евротуре, указали авторы канала.

До этого РИА Новости, изучив афиши исполнителя, выяснило, что в этом году он даст как минимум 10 концертов для русскоговорящей публики на турецких курортах. По данным агентства, Меладзе выступит девять раз в пятизвездочной гостинице в Белеке. Выступления певца запланированы с апреля по октябрь. Кроме Белека Меладзе также выступит в Кемере в мае. Райдер артиста не раскрывается в виду коммерческой тайны.

После начала СВО на Украине Валерий Меладзе вместе с семьей уехал из России, сейчас он живет в Испании. Однако в июне 2025 года певец был замечен в Москве.

Ранее Валерий Меладзе спел на одной сцене с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).