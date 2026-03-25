Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Российский бизнес Меладзе в 2025 году принес ему рекордную прибыль с начала СВО

Андрей Александров/РИА Новости

Бизнес певца Валерия Меладзе, уехавшего после начала специальной военной операции (СВО), продолжает процветать в России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты получили отчеты компании семьи Меладзе за 2025 год и выяснили, что с начала СВО они получили рекордную прибыль. Согласно документации, за прошлый год Меладзе и его сестра Лиана заработали на совместной бизнесе — ООО «Вантаж» — 16 млн рублей чистой прибыли. Ежегодная выручка компании ранее составляла не более 15 млн рублей. Известно, что ООО «Вантаж» принадлежит одноименный трехэтажный торговый центр в Восточном Бирюлеве.

По информации SHOT, в 2025 году Меладзе также начал заниматься арендой недвижимости в России. Одновременно с этим артист гастролирует по миру с концертами. Например, сейчас он находится в евротуре, указали авторы канала.

До этого РИА Новости, изучив афиши исполнителя, выяснило, что в этом году он даст как минимум 10 концертов для русскоговорящей публики на турецких курортах. По данным агентства, Меладзе выступит девять раз в пятизвездочной гостинице в Белеке. Выступления певца запланированы с апреля по октябрь. Кроме Белека Меладзе также выступит в Кемере в мае. Райдер артиста не раскрывается в виду коммерческой тайны.

После начала СВО на Украине Валерий Меладзе вместе с семьей уехал из России, сейчас он живет в Испании. Однако в июне 2025 года певец был замечен в Москве.

Ранее Валерий Меладзе спел на одной сцене с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!