Валерий Меладзе спел на одной сцене с Максимом Галкиным

В Молдавии певец Меладзе выступил на одной сцене с шоуменом Галкиным

Заслуженный артист России Валерий Меладзе спел на одной сцене с шоумен Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) в Молдавии. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Видео совместного выхода на сцену попало в сеть накануне концертов Меладзе в республике. По данным издания, концерт Галкина и Меладзе в Молдавии проспонсировал местный олигарх Ренато Усатый в рамках караоке-фестиваля, для посетителей концерт был бесплатным.

Артисты исполнили песню Муслима Магомаева «Синяя вечность».

В ноябре Меладзе провел в Молдавии два концерта, за которые, по данным Shot, заработал больше 30 млн рублей.

Меладзе сейчас живет в Испании. После начала специальной военной операции в Украине он переехал туда вместе с семьей. В июне 2025 года певца заметили в Москве.

В начале ноября сообщалось, что Валерий Меладзе заплатил почти полмиллиона рублей на лечение в российских клиниках.

Ранее сообщалось, что Меладзе получил 22 млн рублей за выступление в Санкт-Петербурге.