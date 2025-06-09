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Валерия Меладзе заметили в России

«Светский хроник»: певец Валерий Меладзе приехал в Россию
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Telegram-канал «Светский хроник»

Певец Валерий Меладзе приехал в Россию. Об этом сообщила журналистка Алена Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник».

Мартынова опубликовала, по ее утверждению, фото артиста со спины в Москве.

«Судя по вывескам, гуляет на Рублевке с дочкой Софико и внуком Георгием. Прилетел на день рождения: завтра малышу исполняется год», — написала журналистка.

На данный момент Меладзе проживает в Испании.

В конце февраля Валерия Меладзе заметили в аэропорту Шереметьево. По данным Telegram-канала Mash, артист тайно прилетал в Москву ради решения бизнес-вопросов. Издание также опубликовало два ролика с Меладзе, снятых в аэропорту: на одном из них исполнитель садится на борт самолета, а на другом — общается с поклонницей уже в салоне.

Telegram-канал также заявлял, что Меладзе отказывается от выступлений в России, ссылаясь на график. Организаторы считают, что артист боится «утечки в СМИ и последующего хейта».

В мае РИА Новости сообщило, что Меладзе сохранил в России статус индивидуального предпринимателя.

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