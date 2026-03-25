В Москве и Московской области до конца недели сохранятся отрицательные температуры

Заморозки в ночное время сохранятся в Московском регионе до конца недели. Об этом ТАСС рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

25 и 26 марта температура воздуха ночью будет -1...-3°C, а в пятницу повысится до -1...+1°C.

Паршина отметила, что снежный покров, который еще не полностью сошел, будет днем подтаивать. Поэтому вода будет на отдельных участках дорог замерзать. Но к концу недели вероятность гололедицы, скорее всего, уменьшится.

Синоптик подчеркнула, что со следующей недели и дневная, и ночная температуры будут положительными. В связи с этим гололедица после 29 марта маловероятна.

24 марта руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в столичном регионе до конца месяца задержится теплая погода без осадков, климатическая норма будет превышена на 4–5°C.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что заморозки в Московском регионе на этой неделе могут достичь -7°C.

Ранее синоптик рассказал, что Россию ожидает новый погодный рекорд.