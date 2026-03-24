Заморозки в Московском регионе на этой неделе могут достигнуть -7°C. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Она отметила, в начале и середине недели в столице и Подмосковье по ночам будут сохраняться отрицательнаые температуры воздуха. В ночь на вторник в Москве будет -2...-4°C, по области — -2...-7°C. В ночи на среду и на четверг чуть потеплеет — -1...-3°C в Москве, -1...-6°C по области. При этом температура в центре столицы в эти ночи составит +1...+4°C.

Синоптик предупредила, что ночью местами возможна гололедица, которую образует подмерзшая талая вода.

24 марта начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил, что метеорологическое лето придет в Центральную Россию примерно 25 мая, когда среднесуточная температура воздуха стабильно будет превышать +15°C.

До этого синоптики рассказали, когда ждать первую весеннюю грозу. Как сообщили в Гидрометцентре России, в марте на территории Москвы и Подмосковья первых весенних гроз не ожидается. В столице, согласно прогнозу, можно ожидать только небольшой дождь, который пройдет 28 марта. При этом в Гидрометцентре сообщили, что на текущей неделе вновь температуры дневные будут превышать норму и соответствовать апрельским показателям. Воздух прогреется до +13...+15°C, а ночью возможны заморозки.

