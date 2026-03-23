Синоптик ожидает новый погодный рекорд в России в марте

Март 2026 года в России может стать самым теплым за последние десятилетия. Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Синоптик рассказала, что самый теплый март был в 2007 году, когда средняя температура воздуха составила плюс 4,4 градуса. Текущий март за 22 дня уже побил этот рекорд, отметила Паршина.

«Сейчас в марте 2026 года среднемесячная температура составила плюс 5,4 за 22 дня», — сообщила она.

Синоптик считает, что оставшиеся восемь дней погоды не изменят. Поэтому март 2026 года имеет все шансы стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жителям Москвы и Московской области аномально теплую и сухую погоду до конца марта. По его словам, температура воздуха будет на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Синоптик объяснил, что циклоны сейчас «жмутся» к берегам Скандинавии и Средиземному морю, тогда как в Москве и Подмосковье господствует гребень высокого давления.

Ранее жителям Москвы рассказали, когда световой день в столице увеличится почти на 2,5 часа.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
