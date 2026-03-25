Москвичам рассказали о погоде в конце марта

Синоптик Паршина: облачная погода с дождем ожидается в московском регионе 30 марта
Облачная погода с дождем ожидается в московском регионе 30 марта. Об этом ТАСС рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«30 марта по расчету ожидается облачная погода с дождем», — сказала она.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что заморозки в Московском регионе на этой неделе могут достичь -7 градусов. Она отметила, в начале и середине недели в столице и Подмосковье по ночам будут сохраняться отрицательные температуры воздуха. Синоптик предупредила, что ночью местами возможна гололедица, которую образует подмерзшая талая вода.

Синоптики также рассказали, что в марте на территории Москвы и Подмосковья первых весенних гроз не ожидается. В столице, согласно прогнозу, можно ожидать только небольшой дождь, который пройдет 28 марта.

