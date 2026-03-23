Россиян предупредили о штрафах за захламление подъездов

Захламление подъездов, в том числе и общедомовых коридоров, может обернуться проверкой МЧС и штрафом размером до 15 тысяч рублей. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам специалиста, препятствием может быть признана старая мебель, коробки, мешки со строительными материалами и бытовая техника. Наказание также может грозить за коврики или вешалки, препятствующие проходу по нормам противопожарного режима.

Эксперт напомнил, что владельцам квартир и управляющим компаниям нужно следовать всем требованиям пожарной безопасности. В случае поступления жалоб инспектор МЧС имеет право провести проверку. В большинстве случает нарушителю изначально выдается предписание об устранении вещей, а при его игнорировании могут быть выписаны штрафы по ст. 20.4 КоАП РФ. Гражданам придется заплатить от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

Специалист отметил, что избежать нарушений удастся, если заранее грамотно продумать систему хранения. Например, можно создать кладовые при наличии согласия не менее 2/3 собственников и плана проекта.

До этого Бондарь говорил, что для проведения полного демонтажа мусоропровода требуется согласие всех жильцов многоквартирного дома. По его словам, решение избавиться от мусоропровода позволит сэкономить значительную сумму на содержании жилья.

Ранее юрист рассказал, можно ли отказаться от платы за лифт.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!