Стало известно о состоянии девочки, тяжело пострадавшей при взрыве в Севастополе

РИА Новости: врачи Севастополя борются за жизнь пострадавшей при взрыве девочки

Состояние пострадавшей при взрыве в жилом доме в Севастополе 14-летней девочки оценивается медиками как крайне тяжелое, сообщил РИА Новости глава местного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Александр Кулагин.

По его словам, врачи продолжают бороться за жизнь ребенка, тогда как еще двое пострадавших получили медицинскую помощь в стационарных условиях и уже покинули больницу.

В общей сложности травмы различной степени тяжести получили 12 человек, включая троих детей. Mash утверждает, что госпитализированные несовершеннолетние — это дети хозяйки квартиры на первом этаже, где находился эпицентр взрыва.

«Одна из ее дочерей в крайне тяжелом состоянии, еще три — в состоянии средней степени тяжести, у одной из девочек травмированы ноги», — говорится в сообщении канала.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело, причина ЧП устанавливается. По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, версия о взрыве бытового газа исключена.

Повреждения получил соседний дом, где загорелись несколько квартир, и еще четыре расположенных в том же квартале: у них взрывной волной точечно побиты оконные и балконные стекла.

Ранее стали известны подробности о женщине, которая не выжила после взрыва в доме в Севастополе.