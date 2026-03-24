При взрыве в Севастополе погибла многодетная мать

При взрыве в пятиэтажном доме в Севастополе погибла многодетная мать. Ее четыре дочери в больнице, сын пропал без вести, пишет Telegram-канал Mash.

«50-летняя Ольга работала кассиром в бухгалтерии, а также сиделкой у стариков и инвалидов, помогала им с уборкой, покупала продукты и лекарства, в свободное время была певчей в Татианинском храме города», — сказано в посте.

В результате происшествия выгорели 10 квартир, еще от 30 до 60 были повреждены.

Также Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва и обрушения многоэтажки.

Взрыв произошел около 23:50 23 марта 2026 года в квартире на первом этаже дома на улице Павла Корчагина. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате происшествия были повреждены автомобили, стоявшие во дворе дома.

Теперь вы знаете
Действительно ли белый шум успокаивает и как им правильно пользоваться? Инструкция по применению
