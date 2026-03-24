Раскрыта личность еще одного погибшего при взрыве в пятиэтажке в Севастополе

Число жертв взрыва в пятиэтажном жилом доме в Севастополе увеличилось до двух человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, найдено тело 20-летнего Василия, который ранее считался пропавшим без вести. Также погибла его 50-летняя мать Ольга. Они проживали на первом этаже рядом с эпицентром взрыва.

У Василия шестеро братьев и сестер. Одна из сестер находится в крайне тяжелом состоянии. Еще три — в состоянии средней степени тяжести. У одной из девочек травмированы ноги. Единственный, кто не пострадал из всей семьи, — брат Василия Иван. Он жил отдельно от родных.

Как сообщили в Mash, после взрыва в доме пропали несколько домашних животных, в том числе рыжий кот мейн-кун. Взрывной волной задело и соседний дом: в нем загорелись квартиры в двух подъездах. Также сгорели несколько припаркованных автомобилей. Осколки от разбитых стекол разлетелись по всему двору в радиусе ста метров.

Взрыв на первом этаже дома на улице Павла Корчагина в Севастополе произошел в ночь на 24 марта. По словам и. о. начальника ГУ МЧС по городу Владимира Щедрина, в результате взрыва в доме выгорели 10 квартир, повреждены от 30 до 60 квартир. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее многодетную россиянку обвинили в том, что трое ее детей сгорели в пожаре.

 
