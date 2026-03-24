В Нижнем Новгороде ликвидировали крупный пожар

В Нижнем Новгороде ликвидировали пожар на площади 1,5 тыс. кв. м в автосервисе

В здании автосервиса в промзоне Нижнего Новгорода произошел крупный пожар, его ликвидировали на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом заявили в ГУ МЧС России по региону.

«Пожар ликвидирован на площади 1 500 квадратных метров», — сказали в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал.

Возгорание произошло ночью 24 марта в промзоне Сормовского района.

До этого в поселке Лунево в подмосковных Химках произошел пожар в цехе по производству мебели. Огонь охватил все здание, чему способствовали позднее сообщение о возгорании и высокая пожарная нагрузка внутри здания. Пожар ликвидирован. Пожарные не допустили перехода огня на соседние здания.

23 марта крупный пожар произошел на складе с горюче-смазочными материалами в Мясниковском районе Ростовской области. Огонь охватил три здания в селе Крым. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

