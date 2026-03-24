Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Нижнем Новгороде ликвидировали крупный пожар

В Нижнем Новгороде ликвидировали пожар на площади 1,5 тыс. кв. м в автосервисе
Сергей Аверин/РИА Новости

В здании автосервиса в промзоне Нижнего Новгорода произошел крупный пожар, его ликвидировали на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом заявили в ГУ МЧС России по региону.

«Пожар ликвидирован на площади 1 500 квадратных метров», — сказали в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал.

Возгорание произошло ночью 24 марта в промзоне Сормовского района.

До этого в поселке Лунево в подмосковных Химках произошел пожар в цехе по производству мебели. Огонь охватил все здание, чему способствовали позднее сообщение о возгорании и высокая пожарная нагрузка внутри здания. Пожар ликвидирован. Пожарные не допустили перехода огня на соседние здания.

23 марта крупный пожар произошел на складе с горюче-смазочными материалами в Мясниковском районе Ростовской области. Огонь охватил три здания в селе Крым. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

Ранее в ТЦ подмосковного Королева произошел крупный пожар.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!