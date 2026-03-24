ФСБ предотвратила диверсионно-террористические акты Украины в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила диверсионно-террористические акты Украины в Москве и Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, украинская сторона готовила серию терактов против бойцов спецмальной военной операции (СВО) с применением бомб и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, планировались атаки на стратегических объектах московского региона.

Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии были переведены на усиленный режим ради предотвращения планируемых Киевом диверсий и терактов в Москве и области. В результате действий спецслужб был задержан иностранец, получивший в Москве посылку с 504 бомбами, замаскированными под стельки для обуви. По данным ФСБ, их планировали переправить в зону СВО.

В ведомстве также рассказали о срыве попытки украинских спецслужб приобрести БПЛА, используемые российскими военными, которые планировалось снарядить бомбами и использовать при терактах в Москве.

23 марта глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в регионе был пресечен теракт в отношении чиновника.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного военного в Крыму.

 
