Правда является секретным стратегическим оружием межконтинентальной дальности, которое помогает российским СМИ побеждать в борьбе за умы и сердца людей. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию телеканала RT.

В своем выступлении глава государства отметил большой потенциал молодой команды телеканала и важность использования новых форматов работы.

«Я желаю продолжать развиваться, находить новые форматы и новые темы в острой борьбе за умы и за сердца людей. И чтобы побеждать в этой борьбе, необходимо и дальше использовать ваше секретное стратегическое высокоточное межконтинентальной дальности оружие - правду», — подчеркнул Путин.

Президент также обратил внимание на стремительные изменения в медиасфере, где технологии трансформируют журналистику, а социальные сети задают новые ритмы. По его словам, RT успешно отвечает на эти вызовы, а сотрудники телеканала остаются смелыми, открытыми и креативными.

В ходе своего выступления Путин также отметил, что пропагандистские штампы современного Запада немногим отличаются от советских.

