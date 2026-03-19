Адвокат Смолова заявила о намерении прекратить уголовное дело после драки в «Кофемании»

Адвокат футболиста Федора Смолова Варвара Кнутова заявила, что сторона игрока планирует подать ходатайство о прекращении уголовного дела после драки в «Кофемании». Ее слова приводит «Московский Комсомолец».

«Когда дело попадет в суд, будем подавать ходатайство о прекращении уголовного дела и освобождении от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. А дальше как решит суд, но при такой фактуре оснований в отказе не имеется, даже с натяжкой», — сказала Кнутова.

28 мая 2025 года Федор Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Позже жена спортсмена Карина Истомина в своем Telegram-канале заявила, что ее муж долгое время подвергался буллингу и не совладал с эмоциями.

Ранее прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу с участием Смолова.