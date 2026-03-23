Экс-замглавы Росприроднадзора выйдет на свободу

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволя выпустят на свободу во вторник
Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный по делу о хищении более 900 млн рублей, выйдет на свободу 24 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Михаила Шолохова.

«Олег Митволь выходит по окончании срока наказания 24 марта. Его с нетерпением ждут родные и близкие», — сказал собеседник агентства.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Митволю. По данным суда, в качестве председателя совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» он похитил из бюджета почти 1 млрд рублей при проектировании метрополитена.

Бывший чиновник вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему четыре года шесть месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве и выплату 952 млн рублей по гражданским искам. В сентябре сообщалось, что суд отказал Митволю в условно-досрочном освобождении.

Руководство колонии оштрафовали за отказ в шарфе экс-чиновнику Митволю.

 
Шахматист может похудеть на 7 кг за турнир. Как сжечь тысячи калорий, не двигаясь с места?
