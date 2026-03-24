Жителей Люберец пообещали обеспечить чистой водой в ближайшие пять лет

В Люберцах более 270 тыс. человек обеспечат чистой водой за счет ремонта ВЗУ

В Люберцах в ближайшие годы планируется значительно повысить качество воды. С этой целью будут модернизированы 12 водозаборных узлов (ВЗУ), эффект от этого почувствуют порядка 274 тыс. жителей, сообщает 360.ru.

Работа над очищением воды ведется здесь уже не первый год – так, за последние десять лет удалось реконструировать 10 ВЗУ, что отразилось на качестве жизни 140 тыс. человек. В ближайшие годы модернизация затронет еще 12 объектов, в том числе ВЗУ в Мотяково, Дзержинском, сообщил глава округа Владимир Волков.

«Также мы построим новый водовод по улице Гоголя в Томилино, — добавил он. — Приоритетность включения объектов определяется на основании обследований специалистов и, конечно, с учетом обращений самих жителей».

Он также напомнил о планах реконструировать очистные сооружения в Дзержинском по губернаторской программе, что позволит улучшить качество жизни еще для 53 тыс. человек.

До этого сообщалось, что в поселке Смирновка Московской области внедрили комплекс мер по очистке воды от вредных примесей. Там провели реконструкцию станции обезжелезивания, что позволило решить проблему примесей железа, возникшую из-за устаревшего водозаборного узла.

Кроме того, глава региона Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье в рамках реализации большой программы модернизации водоснабжения активно ремонтируют и строят новые коммунальные объекты. Цель программы — доставить в квартиры жителей чистую воду, соответствующую всем стандартам.

Ранее юрист объяснила, куда жаловаться на качество воды из-под крана.