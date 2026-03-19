В Подмосковье начали активно работать над очищением воды от вредных примесей

В поселке Смирновка Московской области внедрили комплекс мер по очистке воды от вредных примесей. Проблема возникла из-за устаревшего водозаборного узла, это потребовало провести реконструкцию станции обезжелезивания, которая завершилась на днях. На разных участках сетей специалисты собрали воду для проб, чтобы в случае необходимости оперативно ликвидировать оставшиеся вопросы, сообщает 360.ru.

Вода на станцию обезжелезивания, реконструкция которой завершилась 15 марта, поступает из скважины, после чего очищается и собирается в накопители. Перед тем, как она поступит потребителям, специалисты решили провести пробы – их уже направили в лабораторию ресурсоснабжающей организации.

Как отметил начальник управления ЖКХ и экологии Солнечногорска Никита Иванов, проблема примесей железа часто встречается в регионе и требует системного подхода.

«На сегодняшний день выполнена работа по капитальному ремонту, в том числе замене фильтрующего материала непосредственно на ВЗУ», — подчеркнул он.

Помимо исследований, специалисты промывают сети, а представители управляющих компаний в домах очищают трубы – без этой работы жильцы не почувствуют улучшения качества воды. Отмечается, что исследование проб воды проводится в течение суток, после чего эксперты составят протокол испытаний.

Напомним, до этого глава региона Андрей Воробьев рассказал , что в Подмосковье в рамках реализации большой программы модернизации водоснабжения активно ремонтируют и строят новые коммунальные объекты. Цель программы — доставить в квартиры жителей чистую воду, соответствующую всем стандартам. Сейчас в регионе строят новые водозаборные узлы и устанавливают современные фильтры для очистки воды. Губернатор поручил добиться того, чтобы условия доставки воды в дома соответствовали нормам и позволяли сохранить ее чистоту.

Ранее в Подмосковье устранение аварий в ЖКХ доверили искусственному интеллекту.