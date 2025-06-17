Воробьев рассказал о модернизации системы водоснабжения в Подмосковье

В Подмосковье в рамках реализации большой программы модернизации водоснабжения активно ремонтируют и строят новые коммунальные объекты. Цель программы — доставить в квартиры жителей чистую воду, соответствующую всем стандартам, заявил глава региона Андрей Воробьев.

«Наша задача — доходчиво рассказать о стандартах, протоколах обслуживания всего того, что позволяет не просто поднять чистую воду, а о том, как ее такой же чистой доставить туда, где ее потребляют», — цитирует губернатора 360.ru.

Сейчас в регионе строят новые водозаборные узлы и устанавливают современные фильтры для очистки воды. Причем важно добиться того, чтобы условия ее доставки в дома соответствовали нормам и позволяли сохранить чистоту, отметил Воробьев. Он также поручил главам округов и ресурсоснабжающим компаниям обратить внимание на эту тему, призвав сообщать жителям о проводимых работах. Также глава региона призвал выработать новый подход к проектированию водозаборных узлов для повышения их эффективности.

Кроме того, губернатор предложил изменить подход к проектированию водозаборных узлов, чтобы использовать их наиболее эффективно.

Напомним, до этого Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области за четыре года модернизируют более 400 объектов, а также 1000 км сетей водоснабжения и водоотведения. Также в регионе ведутся масштабные работы по модернизации очистных сооружений, большая часть из них — по федеральной программе. Всего водоканализационная система Подмосковья включает 5 тыс. объектов водоснабжения, 2,5 тыс. объектов водоотведения и 32 тыс. км сетей. Их обслуживают около 450 ресурсоснабжающих организаций.

Ранее стало известно, что в России планируют увеличить плату за потребление воды без счетчиков.