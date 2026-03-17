Юрист объяснила, куда жаловаться на качество воды из-под крана

Жалобу на плохое качество воды из-под крана в квартире нужно направлять в управляющую компанию (УК). При отсутствии реакции с ее стороны следует обращаться в другие инстанции. Об этом «Пятому каналу» рассказала юрист Оксана Артемова.

Специалист объяснила, что управляющая компания должна зафиксировать все нарушения. Однако если сотрудники игнорируют обращения собственников, нужно пригласить председателя совета многоквартирного дома и двух соседей-собственников. В их присутствии следует произвести необходимые замеры.

«Сначала вода десять минут спускается из крана, далее набирается в емкость под большим напором и быстро измеряется в центре температуры, то есть термометр ставится в воду, и как только достигает максимального значения термометр, фиксируется эта температура. Составляется акт собственником, подписи присутствующих, и он также имеет силу», — рассказала юрист.

По ее словам, если реакция со стороны УК отсутствует даже в этом случае, собственнику необходимо обратиться во все инстанции, в том числе и в суд.

