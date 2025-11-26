На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестованного по делу о мошенничестве и взяточничестве генерала выпустили из СИЗО

Суд смягчил генералу Кувшинову меру пресечения и перевел его под домашний арест
Алексей Филиппов/РИА Новости

Арестованному по делу о взяточничестве и хищении бюджетных средств бывшему начальнику 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны РФ Константину Кувшинову смягчили меру пресечения. Об этом со ссылкой на источник сообщат ТАСС.

По словам собеседника агентства, Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отпустил находившегося в следственном изоляторе Кувшинова под домашний арест.

25 ноября стало известно, что врачу-психотерапевту Ирине Кирсановой, занимавшей должность заместителя руководителя 9-го лечебно-диагностического центра, предъявлено обвинение в хищении государственных средств, предназначенных для приобретения медицинского оборудования для военной медицинской организации.

Подведомственная министерству обороны военно-медицинская организация заключила в 2022 году контракт с двумя фирмами на покупку и поставку оборудования на сумму более 100 млн рублей. По версии следствия, генерал-майор Кувшинов, а также замначальника отдела продаж и коммерческий директор этих компаний вступили в преступный сговор: завысив, стоимость медицинского оборудования, они похитили свыше 57 млн рублей, которые затем распределили между собой.

Ранее Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России.

Аресты в Минобороны
