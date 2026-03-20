В Подмосковье загорелся строительный рынок

В Солнечногорске Московской области загорелся строительный рынок. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Рынок «Стройрай» горит в подмосковном Солнечногорске. На место следуют экстренные службы», — говорится в посте.

Позже журналисты сообщили, что огонь перекинулся на крышу недействующего ТЦ по соседству. Сейчас в ликвидации пожара задействованы силы Москвы и области.

Как уточняет Telegram-канал 112, площадь пожара составляет 1,8 тыс. квадратных метров. К ликвидации привлечены 42 человека и 15 единиц техники.

На момент публикации официальных комментариев по поводу происшествия нет. О пострадавших также не сообщается.

Около полудня 18 марта в бизнес-центре, расположенном в 1-м Грайвороновском проезде в Москве, загорелся склад на первом этаже. Огонь перекинулся на верхние этажи. Сначала пламя охватило 1,5 тыс. «квадратов», но потом площадь возгорания выросла до 2 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. Тушение огня осложнялось высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой здания. В борьбе с возгоранием задействовали 130 человек и 37 единиц техники. В результате случившегося обратились за медицинской помощью два человека.

