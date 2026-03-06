Размер шрифта
Санду предупредила о росте цен в Молдавии из-за конфликта на Ближнем Востоке

Санду призвала граждан готовиться к росту цен из-за конфликта на Ближнем Востоке
Global Look Press

Молдавским производителям следует готовиться к росту цен из-за сложной ситуации в сфере энергетики, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV.

«Там (на Ближнем Востоке. — «Газета.Ru») много энергоресурсов. Если эта война продолжится, то мы будем говорить не только о росте цен на энергоресурсы, но и на остальные продукты», — сказала глава республики.

Санду добавила, что проблема может стать серьезнее. Глава государства отметила, что Молдавия не производит топливо, а полностью зависит от импорта. В связи с этим, по ее словам, гражданам следует готовиться к «плохому сценарию».

4 марта заместитель директора Национального института энергетики Александр Фролов заявил, что цены на нефть вполне могут вырасти до $200 за баррель, как угрожают власти Ирана Западу на фоне конфликта в Персидском заливе. При этом такая перспектива является многообещающей для экономики России, отметил эксперт.

Ранее финансист назвал два сценария с ценами на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

 
