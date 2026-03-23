Москвичам рассказали о погоде в конце марта

Жители Москвы и Московской области будут долго радоваться солнечной и сухой погоде, поскольку сложившаяся синоптическая ситуация в столичном регионе отличается редкой стабильностью. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Это означает, что эта яркая, солнечная погода, сухая, с дефицитом осадков, но теплая на 4-5 градусов выше климатической нормы, сохранится до конца марта месяца. И начало апреля тоже будет именно таким», — рассказал специалист.

По его словам, циклоны сейчас «жмутся» к берегам Скандинавии и Средиземному морю, тогда как в Москве и Подмосковье господствует гребень высокого давления.

При этом, как сообщили в Гидрометцентре России, желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили до 09:00 мск среды, 25 марта.

По данным синоптиков, предупреждение связано с риском образования гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы. Ранее такой режим действовал до 02:00 мск вторника, 24 марта.

Ранее жителям Москвы рассказали, когда световой день в столице увеличится почти на 2,5 часа.