Генпрокурор рассказал, как бизнесу избежать деприватизации

Краснов: в РФ нет практики, чтобы бизнес просил проверить законность приватизации

В России нет правовой основы для того, чтобы предприниматели могли обратиться в генпрокуратуру с просьбой проверить свой бизнес на законность проведенной приватизации, чтобы исключить для себя риски судебных претензий. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РБК.

«Такой практики нет. И правовой основы для ее наработки тоже нет. Генеральная прокуратура индульгенций не выдает», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, самый простой способ снять риски судебных претензий — законопослушное и социально ориентированное поведение, честное ведение бизнеса, своевременная выплата заработной платы и ее индексация и защита прав трудового коллектива.

Кроме того, он рекомендует бизнесменам вкладывать в развитие инфраструктуры предприятия и участвовать в развитии региона, на территории которого осуществляется деятельность.

В августе глава Росимущества Вадим Яковенко заявил, что доходы федерального бюджета от приватизации государственного имущества в 2025 году составят 90 млрд рублей.

Ранее в Минфине раскрыли, какие госкомпании находятся в списках на приватизацию.