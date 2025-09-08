Генпрокурор рассказал, как бизнесу избежать деприватизации

В России нет правовой основы для того, чтобы предприниматели могли обратиться в генпрокуратуру с просьбой проверить свой бизнес на законность проведенной приватизации, чтобы исключить для себя риски судебных претензий. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РБК.
«Такой практики нет. И правовой основы для ее наработки тоже нет. Генеральная прокуратура индульгенций не выдает», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, самый простой способ снять риски судебных претензий — законопослушное и социально ориентированное поведение, честное ведение бизнеса, своевременная выплата заработной платы и ее индексация и защита прав трудового коллектива.
Кроме того, он рекомендует бизнесменам вкладывать в развитие инфраструктуры предприятия и участвовать в развитии региона, на территории которого осуществляется деятельность.
В августе глава Росимущества Вадим Яковенко заявил, что доходы федерального бюджета от приватизации государственного имущества в 2025 году составят 90 млрд рублей.
Ранее в Минфине раскрыли, какие госкомпании находятся в списках на приватизацию.