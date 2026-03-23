Первому заммэра Орла дали три года за коррупционные отношения с перевозчиками

Первого заместителя мэра Орла приговорили к 3 годам колонии за коррупцию
Первый заммэра Орла Вадим Ничипоров приговорен к трем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). О решении Советского районного суда Орла сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

После освобождения, согласно приговору, Ничипоров еще два года не сможет занимать должности, связанные с властными, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в госорганах и органах местного самоуправления.

Следствие установило, что с 2021 года по начало осени 2022 года чиновник использовал свои полномочия в сфере транспортного обслуживания населения для систематического покровительства трем частным перевозчикам. В обмен на это бизнесмены за свой счет оказали ему услуги общей стоимостью свыше 220 тысяч рублей, в том числе становили павильон остановки общественного транспорта на улице Кузнецова, купили офисную мебель и отремонтировали служебные кабинеты в здании администрации города.

В сентябре 2022 года перевозчики опубликовали в интернете заявление, в котором обвинили Ничипорова в неправомерных действиях. Он в ответ устроил им серию проверок, по итогам которых предприниматели были оштрафованы и лишились муниципальных контрактов. Чиновник был задержан летом 2024 года и находился под домашним арестом.

Ранее у бывшего мэра Владивостока изъяли активы на 1 млрд рублей.

 
Шахматист может похудеть на 7 кг за турнир. Как сжечь тысячи калорий, не двигаясь с места?
