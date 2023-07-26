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Бывшего мэра Ижевска задержали

Бывший мэр Ижевска задержан за передачу муниципальной земли в собственность коммерсантам

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Олег Бекмеметьев/VK

Бывший мэр Ижевска Олег Бекмеметьев задержан за передачу муниципальных и государственных земель в собственность коммерческой организации, сообщает портал IZHLIFE.

Бекмеметьев возглавлял столицу Удмуртии с 2018 года по май 2023 года — свой уход с поста ижевского градоначальника он объяснил «переходом на новую работу».

«По данным следствия, в 2021 году обвиняемый в нарушение требований законодательства передал в собственность коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных жилых домов, земли, находившиеся в государственной и муниципальной собственности», — указано в сообщении СУСК по Удмуртии.

Суд принял решение отправить Бекмеметьева под домашний арест на срок 2 месяца до 25 сентября 2023 года.

Ранее в Кемеровской области задержали мэра города за злоупотребление полномочиями.

Ранее суд в Москве изъял у бывшего следователя более тысячи биткоинов.

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