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Бывшего мэра Ижевска Бекмеметьева вернули под стражу

Izh1: экс-мэра Ижевска Олега Бекмеметьева снова отправили в СИЗО

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olegbekmemetev/Vk.com

Бывшего мэра Ижевска Олега Бекмеметьева снова отправили в СИЗО. Об этом сообщил портал izh1 со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Башкортостана.

По данным портала, прокуратура подала апелляционную жалобу на следующий же день после принятия судом решения перевести Бекмеметьева под домашний арест.

В ходе заседания Нефтекамского городского суда, которое состоялось 10 декабря, экс-главе Ижевска Бекмеметьеву изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Однако уже на следующий день, 11 декабря, прокуратура подала апелляционную жалобу с целью вернуть экс-чиновника в СИЗО.

Затем 13 декабря Верховный суд Республики Башкортостан отменил решение Нефтекамского городского суда. Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями вернется в СИЗО.

Бекмеметьев летом прошлого года был задержан за передачу муниципальных и государственных земель в собственность коммерческой организации. Он возглавлял столицу Удмуртии с 2018 года по май 2023 года. Свой уход с поста ижевского градоначальника экс-мэр объяснил «переходом на новую работу».

Ранее бывшему мэру Сочи отказались заменить СИЗО на СВО.

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